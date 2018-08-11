أحيا فريق "بلاك تيما" حفلًا غنائيًا في ساقية الصاوي، مساء اليوم، بمناسبة مرور 14 عامًا على تأسيس الفرقة المكونة من أمير صلاح الدين، وبحر، ومحمد عبده.

قدمت الفرقة عدد من المفاجآت لجمهورها الذي ملء قاعة الحفل بالساقية، وهي مشاركة الفنانة أسماء أبو زيد الغناء مع الفريق، كما قدمت عدد من الأغاني الشهيرة؛ إنسان، أنا عندي سر، وغيرها.

وشارك محمد عبدالمنعم الصاوي، مدير الساقية، بتهنئة الفريق بعيد ميلاده الـ 14، وقدم لهم "تورته" احتفالًا بتلك المناسبة.

يذكر أن "بلاك تيما" هو فريق غنائي مكون من ثلاث شباب، يقدمون من خلاله الأغاني الجنوبية والتراثية.