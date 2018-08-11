تسجيل الدخول
البرلمان
سياسة
محافظات
أسوان
قنا
سوهاج
أسيوط
المنيا
بني سويف
الفيوم
القليوبية
الدقهلية
كفر الشيخ
البحيرة
الغربية
الشرقية
دمياط
السويس
الإسماعيلية
بورسعيد
جنوب سيناء
شمال سيناء
الإسكندرية
مرسى مطروح
البحر الأحمر
الأقصر
المنوفية
الوادي الجديد
كل أخبار المحافظات
الدولة
العرب و العالم
حوادث
رياضة
المزيد +
منوعات
فن وثقافة
اقتصاد
تحقيقات وملفات
سيارات
مجتمع
الانتخابات
أي خدمة
الملفات التفاعلية
ألبومات الصور
حكاوينا
النسخة الورقية
حظك اليوم
مواقيت الصلاة
حالة الطقس
×
أحدث الأخبار
ماليكا خليفة "ريا وسكينة في الهند".. طردها زوجها فقررت الانتقام
إيمان البحر درويش يتألق في حفله بمحكى القلعة
بالفيديو| والد حلا شيحة باكيا: "الإخوان يحاولون النيل من بنتي"
أحمد موسى: أمريكا ستفرض عقوبات اقتصادية إضافية على أردوغان
عمران خان يعد بمواصلة الكفاح من أجل حقوق الإنسان والأقليات في باكستان
4آلاف متظاهر ألماني يطالبون المسؤولين بتقنين الحشيش: "هتكسبوا مليارات"
اختيارات الوطن
حلا شيحة: لا أمتلك أي حسابات على "فيس بوك".. وسأستخدم "انستجرام"
"حرق وتعذيب".. حكايات قتل الكلاب بالسم والنار والمسامير في مصر
حلا شيحة عن الداعية أميرة عزت: "مكلمتهاش إلا مرتين بس.. ومكناش صحاب"
10 حقائق عن قناطر أسيوط الجديدة قبل افتتاح السيسي لها غدا
"درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36".. توقعات حالة طقس الأحد
تعرف على عقوبة المتهم بحرق "كلاب شبرا": السجن عام وغرامة 200 جنيه
الأكثر قراءة
الموجي: "حالتي خطرة.. ومرضتش أبيع عود عبدالحليم عشان أنقذ حياتي"
عقوبات أمريكية جديدة على أنقرة.. وخبراء: يوم أسود على الاقتصاد التركي
بالفيديو والصور| ربط 4 كلاب ببعضها البعض وحرقها حية في شبرا
بالصور| حفيد نيلسون مانديلا يحكي تفاصيل 5 أيام في "أم الدنيا": مصر دولة قائدة
راعي "عذراء مسطرد" يكشف تفاصيل محاولة تفجير الكنيسة
عاجل| انفجار في مصنع عسكري ببريطانيا وسقوط قتيل
إنقاذ 26 سائحا بعد غرق لنش سياحي في الغردقة
عاجل| سقوط طائرة أمريكية اختطفها أحد موظفي مطار سيتال
عاجل| تضارب الأنباء حول طائرة أقلعت دون إذن من مطار سيتال بأمريكا
لاعب جودو مصري يهزم إسرائيليا 10-0 ويحصل على فضية بطولة المجر
وصول جثمان شاب مصري توفي داخل مستشفى إيطالي لمطار القاهرة
عاجل| ميكانيكي يسرق طائرة من مطار سيتال ويقلع بها دون إذن قبل تحطمها
عاجل