تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، غدًا، ندوة تحت عنوان "دور المصريين في الخارج في دعم مصر"، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة أمينة شلبي عميد الكلية، وتنظيم الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يحاضر في الندوة المهندس مصطفى عبد الله على، مدير تحرير الأهرام ومدير مكتب اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري في النمسا وشرق أوروبا والمستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لاتحاد الجاليات المصرية في أوروبا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.

وتناقش الندوة دور المصريين في الخارج في دعم مصر في شتى المجالات ودعم صورتها خارجيًا داخل الدول الأوروبية ومختلف دول العالم.