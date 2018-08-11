صدق اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، اليوم، رسميًا على الحركة الداخلية لضباط المديرية في الأقسام المختلفة.

وكانت أبرز الأسماء نقل العميد محمود كيلاني مأمورا لمركز أبوالمطامير، والعميد محمد مكاوي مأمورا لمركز دمنهور، والعميد خالد أبو الفصل مأمورا لمركز الدلنجات، والعقيد عربي زنباع رئيسا لقسم العلاقات والإعلام بالمديرية، والعقيد عمرو الطويل مديرا لإدارة التخطيط والمتابعة رئيس قسم الشؤون القانونية بالمديرية، والعقيد علاء غزالة مأمور مركز الرحمانية، والعقيد محمد رشدى رئيسا لقسم الحراسات المشددة، والمقدم محمد حمدي رئيسا لقسم البيئة والمسطحات.

كما تضمنت الحركة نقل المقدم حسام عبده رئيسا لقسم مكافحة المخدرات، والمقدم هاني الأعرج وكيل فرع البحث الجنائي بكفرالدوار، والمقدم محمد غزالة وكيل فرع البحث الجنائي في بدر، والرائد محمد السكرى رئيس قسمي العلاقات الإنسانية وحقوق الإنسان، والرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز كفرالدوار، والرائد عبده خطاب رئيس وحدة البحث بإدارة المرور، والرائد محمود الشرقاوي رئيس وحدة البحث بمركز رشيد، والرائد أحمد أباظة رئيس مباحث شبراخيت، والرائد أحمد المراكبي رئيس مباحث حوش عيسى، والنقيب عبد العزيز ترابيس رئيس مباحث الرحمانية، والنقيب محمد الديب رئيس وحدة البحث بمركز بدر، والنقيب محمد المرشدي معاون مباحث قسم كفر الدوار.