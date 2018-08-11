قالت الفنانة حلا شيحة، إنها سعيدة بعودتها مرة أخرى للحياة الفنية، موضحة أنها تستهدف تقديم الأدوار الراقية، التي تضيف الكثير إلى المشاهدين.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "كنت حرة عندما اتخذت قرار العودة إلى الحياة الفنية، وهذا قرار شخصي".

وعن علاقتها بخديجة ابنة خيرت الشاطر، قالت شيحة: "معنديش صداقات حديثة مع أي شخص، وعلاقتي بيها كانت في إطار المدرسة التي كان يذهب إليها أولادها".

وأردفت: "لم أنتمِ لأية جماعة ولم أكن متطرفة، وكنت في حالي".

واعترضت شيحة عن الرسالة التي وجهتها إليها ابنة الشاطر، قائلة إن أحدًا لا يستطيع تحديد مصير أي شخص، مشددة على أن الله فقط من يملك حساب عباده.