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مآسي المقدسيات مع أطفالهن الأسرى

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ماليكا خليفة "ريا وسكينة في الهند".. طردها زوجها فقررت الانتقام

ماليكا خليفة "ريا وسكينة في الهند".. طردها زوجها فقررت الانتقام

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عمران خان يعد بمواصلة الكفاح من أجل حقوق الإنسان والأقليات في باكستان

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4آلاف متظاهر ألماني يطالبون المسؤولين بتقنين الحشيش: "هتكسبوا مليارات"

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