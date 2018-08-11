صدق اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية، اليوم، رسميًا على الحركة الداخلية لضباط المديرية في الأقسام المختلفة.

وكانت أبرز الأسماء تولي العميد سعيد شكري مدير مباحث الجنائي، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، وتولي كل من العقيد وليد الجندي رئيسا لفرع البحث لمدينتي المحلة الكبرى وسمنود، والمقدم أحمد خيري جعيصه رئيسا لفرع البحث الجنائي لمدينتي السنطة وزفتى، والمقدم عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، والرائد هادى سالم رئيس مباحث كفر الزيات، والعميد أحمد أنور مأمور المرافق بالغربية، والرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا، والرائد احمد رمزي رئيس مباحث قسم زفتى والرائد سامح عمران رئيس مباحث مركز سمنود.

كما كلف الرائد محمد عيسوي رئيسا لمباحث مركز قطور، والرائد عبد الوهاب الخولي رئيسا لمباحث مركز بسيون، والعقيد محمود الجيار وكيلا لفرع البحث الجنائي بالمحلة، والمقدم أحمد غباره رئيسا لقسم العمليات، والمقدم وليد العيسوي مدير مكتب مدير المباحث، والمقدم احمد مصلح فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد محمد الجمل فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والرائد عبد العزيز الهيتمي فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والمقدم محمد سمير وكيل فرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، والرائد محمد صقر رئيس مباحث المخدرات .

كما تولى العقيد وليد فايد بمنصب رئيس مباحث الأموال العامة، والرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، والمقدم احمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية، والرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز طنطا، والرائد أحمد الحجار رئيس وحدة مباحث قسم ثان طنطا، والرائد أحمد الصباحي مباحث تموين الغربية العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين بالغربية، والرائد محمد النحراوي فرع البحث الجنائي لمدينتي كفر الزيات وبسيون، كما لاقت الحركة الداخلية استحسان أبناء ومواطني المحافظة .