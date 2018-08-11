بكى أحمد شيحة، الفنان التشكيلي، ووالد الفنانة حلا شيحة، نافيًا إدعاء ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بأنها كانت على علاقة بابنته "حلا" أثناء فترة اعتزالها الفن.

وقال شيحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مساء اليوم، إن حلا اشتاقت لوطنها وفنها فعادت إليهما، مشددًا على أن ابنته لا علاقة لها بجماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات الإرهابية.

وتابع "شيحة": "الإخوان يحاولون النيل من ابنتي، ليلصقوا بها وهمًا كبيرًا بهذه الفتاة المصرية الوطنية، التي اتخذت قرارها دون تدخل من أحد".

وشدد على أن ابنته "صلبة بإيمانها وتريد تقديم عملًا محترمًا تعود به إلى الشاشة بعد فترة غياب عنها".