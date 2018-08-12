قيادي إخواني سابق: "مرسي كان عايز يرجع الخلافة الفاطمية"

قال المستشار عماد أبوهاشم، قيادي سابق بجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد المنتمين السابقين لما يسمى بحركة "قضاة من أجل مصر"، إن جماعة الإخوان الإرهابية ترتبط بعلاقات مع ما سماه "بقايا الدولة الإسماعيلية".

وأشار "أبوهاشم" إلى أن حزب الله اللبناني دعم فضائية "الشرق" الإخوانية في بداية تأسيسها.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الإخوان يدينون بالتقية كما المذهب الإسماعيلي، مضيفا: "الإخواني يستمتع بالكذب ويدعم أكاذيبه بالقسم بالله والتقية دينهم".

وأردف: "حسن البنا مؤسس الجماعة كان ذو أصول مغربية، والطائفة الإسماعيلية موجودة في المغرب".

وتابع: "اللي ميكذبش في عقيدة الإخوان يدخل النار، والقيادات تكذب لتحقيق مكاسب سياسية".

وأردف: "مرسي عاوز يرجع الخلافة الفاطمية، لكن هو ميقدرش يقول كده عشان التقية".