إخواني منشق: الجماعة تعمل بقوة في ماليزيا.. ولا تهتم بالمحبوسين في مصر

قال المستشار عماد أبوهاشم، أحد المنشقين عن جماعة الإخوان الإرهابية، إن جماعة الإخوان الإرهابية لا تأبه للمحبوسين من أفرادها في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن دولتي قطر وتركيا تدعمان الإخوان بمنتهى القوة، لافتًا إلى أنهم يحاولون العودة إلى الحياة السياسية بشكل عنيف.

وتابع: "الإخوان بدأوا يعملون بقوة في ماليزيا، ويعملون على تجنيد الكثير من مواطنيها، خاصة مع عودة مهاتير محمد لرئاسة الوزراء الماليزية".

وأردف: "خطاب الجماعة استعلائي، وإذا لم نقبلهم فإنهم يعلنون استمرار الحرب علينا، ما دام تمويلهم يزيد".