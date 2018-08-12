يشارك الشاعر السعودي ورئيس الديوان السعودي تركي آل الشيخ للمرة الثانية على التوالي في أغنيات الفنان الكبير عمرو دياب، حيث كتب له في ألبومه الجديد أغنية "كل حياتي" التي حمل الألبوم نفس اسمها، ولحنها محمد رحيم ووزعها نادر حمدي.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يظهر فيها اسم تركي في ألبومات عمرو، حيث قدم له من قبل أغنيتين في ألبوم "معدي الناس" وهما "أجمل عيون" و"يا أحلى حاجة في عمري".

في أغنية "يا أجمل عيون" والتي عرفت باسم برج الحوت، قدم تركي مصطلحات جديدة في كلمات عمرو دياب، ومنها "يا صوت نبرته حياة حبيته"، و"عشقت صداه" و"نظرة عيونك ملهمة".

كما في أغنية "يا أحلى حاجة في عمري" هي الأغنية الطربية النادرة في مسيرة عمرو دياب، قدم الهضبة فيها عددا من الكوبليهات الجديدة عليه مثل: "حنين الشوق في حبك مدوبني مسهرني مخليني أدوب وأعشق وأعيش وأعشق".

أما في الأغنية الجديدة "كل حياتي" فقدم تركي جملا جديدة على آذان المستمعين لعمرو ومنها "تصحي فيا أنا الإحساس على جناح الخيال أطير" و"نكتب للفرح غنوة ونغزلها بخيوط الشمس"