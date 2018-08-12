افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس، موسم جني القطن في بني سويف والفيوم، في إطار سعي الوزارة لتحقيق خطة استعادة مصر لمكانتها في زراعة القطن، والتي أعلنتها الحكومة من خلال حملة قومية للنهوض بمحصول القطن في موسم 2017، تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق عائدا اقتصاديا أعلى وفقًا للهيئة العامة للاستعلامات.

وقبل انطلاق هذا الموسم، صدر قرار وزاري رقم 177 لسنة 2018 لتحديد 10 أصناف قطن مُقرَّر زراعتها وفقا لطبيعة كل محافظة.

وبموجب هذا القرار فإن المحافظات التي يُزرَع فيها القطن هي دمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والشرقية وبورسعيد والإسماعيلية وفي الصعيد في محافظات قنا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وألمنيا والوادي الجديد.

كما يوضح تقرير المساحات المُنزرِعة قطن للموسم الحالي، والصادر عن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لموسم بأن المساحة المنزرعة بلغت إجماليها 336042 فدانا بزيادة 120 ألف فدان عن الموسم الماضي.

كما أفاد التقرير أن محافظة كفر الشيخ هي الأعلى بواقع 109541 فدانا ويليها محافظة البحيرة بالإضافة إلى منطقة النوبارية تزرع 59518 فدانا ليصل إجمالي مساحات القطن في وجه بحري إلى 302595 فدانا.

أما وجه قبلي فإن الفيوم تزرع 16162 فدانا لتصبح أكبر مساحة قطن ويليها بني سويف التي تزرع 10292 فدانا، ليصل مساحة القطن في وجه قبلي 33447 فدانا.

على هامش زيارة وزير الزراعة، أمس، للفيوم وبني سويف حيث افتتح موسم جني القطن من قرية أهناسيا الخضرا، أكد المهندس مصطفى راشد نقيب زراعيين بني سويف، أن القرية بها تجمعات كثيرة للمساحات المنزرعة قطن وتصل نسبة التلقيح بها إلى 80% كما يتم جني القطن فيها بطريقة الجني المُحسَّن، حيث يتم جني أولي ثم رش الأرض رشات وقائية ومتابعة الجني مرة أخرى بعد أن يتفتح لوز القطن مما يعمل على زيادة الإنتاج.

بدوره، قال المهندس عمر حسن، وكيل وزراة الزراعة ببني سويف، لـ"الوطن" أنه تم زراعة ما يزيد عن 10 آلاف فدان قطن من نوع "جميزة 95 إكثار" بزيادة عن العام الماضي حيث قُدِرت المساحة المزروعة قطن بـ 6500 فدان.

يذكر حسن أن صنف "إكثار" يتم زراعته في بني سويف وتوريد بذوره بعد الحصاد إلى المنيا والفيوم، مشيرا إلى أنه من المعروف عنه كصنف ممتاز تسعى محافظة بني سويف إلى الحفاظ عليه وزيادة كمية البذور المُستخلَصَة منه.

كما أوضح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف أن المحافظة تزرع ما يزيد على 300 فدان من القطن الحيوي بإطلاق طُفيل الترايكوجراما وهو وسيلة من وسائل المكافحة الحيوية للقضاء على الآفاتبدون استخدام مبيدات كيميائية مما يجعل استخدامه آمنًا في ملابس الأطفال.

وتابع حسن أن وزارة الزراعة أعلنت هذا العام عن سعر ضمان بمعنى أنه لو هبط أو زاد السعر عن التسعيرة المُحددَة، فالحكومة ستتحمل دفع فرق السعر، مما يعمل على زيادة إقبال الفلاحين على زراعة القطن بمساحات أكثر.