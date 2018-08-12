"أنا بحيي أهالي الصعيد، زي ما حيوا مصر، وأنا بقول لهم كتر خيركم.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"، جملة تلخص مدى تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي لأهالي الصعيد، حيث لا يفوت مناسبة واحدة إلا وشكرهم أو أعلن عن مشروع قومي في محافظات الصعيد، حيث يشهد الرئيس السيسي، الأحد، افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات أسيوط وبني سويف وسوهاج.

وتستعرض "الوطن" أبرز المواقف التي ثبت مدى اهتمام الرئيس السيسي بمحافظات الصعيد، منذ أن كان مرشحا رئاسيا في الفترة الأولى عام 2014 حتى الآن.

1- أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأهالي الصعيد، لتذليل الصعوبات أمام مشروعات الطرق.

وأضاف السيسي، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن": "كان وزير النقل بيتكلم من يومين، على إن فيه 23 كليو قدام الكوبري وبيقولي معلش نستنى سنة، علشان فيه مشكلة في الأرض.. فقولت: "إطلع يا كامل شوف الموضوع ده وكلم الناس".

وتابع: "قسما بالله قسما بالله، مجرد ما قولت الكلمة في الميكرفون، راحوا هناك، أهالي الصعيد قالولهم خشوا وشيلوا البيت اللي عايزينه، والطريق اتفتح وبيتم تجهيزه دلوقتي من غير ما ياخدوا قرش واحد".

واستطرد: "أنا بحيي أهالي الصعيد، زي ما حييوا مصر، وأنا بقول لهم كتر خيركم.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".

2- أكد السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني الشهري للشباب بأسوان، أن الثقة تنبع من تقيمه الموضوعي للصفات الإنسانية المتميزة والمتفردة، التي وهبها الله للمصريين، وفي مقدمتهم أهل الصعيد الأوفياء الصابرين الصامدين، والذين يثبتون على مر العصور المتعاقبة أنهم حراس أمتنا وخلفا لخير سلف.

كما أكد أنه على يقين تام بأن أهالي الصعيد لم يحصلوا بعد على ما يستحقونه، وأنه يدرك إدراكًا عميقًا حجم معاناتهم على مدار عقود من مشكلات متراكمة طالت كافة مناحي الحياة، اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، ويقدر حجم تضحياتهم وصمودهم أمام هذه المعاناة.

3- أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في يناير 2018، زيارة للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، وذلك لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بالوجه القبلي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

ومن أهم هذه المشروعات التنموية بالمحافظة، والتي تمثلت في افتتاح المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام، بـ185 مليون جنيه، والمحتمل أن تكون عبر الفيديو كونفرنس، إضافة إلى افتتاح عدد من المشروعات الكبرى الصناعية الخاصة بالقوات المسلحة بشرق النيل بينها مصنعان للرخام والأسمنت.

4- أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، حينما كان مرشحا رئاسيا عام 2014، عن بالغ تقديره لدور أهالي الصعيد، وقال المشير في لقاء مغلق بممثلين عن محافظات الصعيد، إن "محافظات هذا الإقليم تنتظر فرصًا تنموية حقيقية، وسيكون لها نصيب كبير من الاستثمار والتطور، للنهوض بأوضاعها، وإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية يشعر بها المواطن البسيط، الذي ظل يعاني ظروفًا اقتصادية صعبة في المرحلة الماضية".

وذكرت حملة السيسي، حينها، في بيان لها، أن اللقاء جاء انطلاًقا من حرص المشير على التواصل مع مواطني صعيد مصر، الذين يكن لهم كل التقدير والاحترام، ولهم دور حقيقي في خطة التنمية المستقبلية الطموحة التي تنتظر محافظاتهم.

5- قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظ البحر الأحمر، اللواء أحمد عبدالله، أثناء عرضه إزالة التعديات على مناجم الذهب في المحافظة، بالقول: "الناس اللي بتاكل عيش عايزين نشوف لهم حل، حطوا قواعد علشان الناس اللي بتاكل عيش تستمر".

وأضاف الرئيس السيسي: "يجب المحافظة على ثروات مصر كلها كما يجب توفير فرص عمل في المناطق التي تم استعادتها، أنا عايزهم يستفيدوا والبلد تاخد حقها لو نقدر نعمل آلية تساعد على ده".