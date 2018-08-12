المشرف على قناطر أسيوط: المشروع يوفر المياه لري مليون و650 ألف فدان

قال المهندس مجدي عباس المشرف على مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إن المشروع الجديد يوفر المياة اللازمة لري مليون و650 ألف فدان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن القناطر الجديدة ستسهم في دخول طاقة كهربية نظيفة بطاقة 32 ميجا وات.

وأوضح عباس أن المشروع يساهم في حل أزمة النقل عن طريق الكوبري الجديد الذي أنشئ على مجرى القناطر بحمولة 70 طنا، مشيرًا إلى أن 3000 أسرة استفادت في فترة تنفيذ المشروع عن طريق توفير فرص عمل لأبنائها.

وأشار عباس إلى أن تكلفة المشروع 6.5 مليار جنيه مصري بقرض ألماني وتمويل من الحكومة المصرية.