نصير شمة: إنشاء مستشفى لسرطان الأطفال بالعراق على غرار 57357

قال الموسيقار العراقي نصير شمة، إنه قدم مشروعا لرئيس الوزراء العراقي من أجل إعادة تألق بغداد مرة أخرى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي طارق علام في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور" أنه بصدد افتتاح 20 ميدانا كبيرا في مدينة بغداد من أجل إعادة الروح الجمالية لها.

وأوضح شمة أن تطوير وتجديد هذه الميادين تم بآيادٍ عراقية وأموال عراقية، مشيرًا إلى أنها ستتضمن مسارح ومشاريع ثقافية: "شغلنا مهندسين وعمال عراقيين نسوا المهنة وما أخدوا مليم من دولة عربية".

ولفت شمة إلى أنهم بصدد إنشاء مستشفى لسرطان الأطفال على غرار مستشفى 57357 والذي شارك في إنشائه واصفًا التجربة المصرية في إنشاء المستشفيات الخيرية بالتجربة المثالية.