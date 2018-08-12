أحيى برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc" فى حلقة صباح اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل إبراهيم خان، خلال فقرة "أنا المصري".

ولد إبراهيم خان لأب سوداني وأم مصرية عام 1936، وعمل في بدايته بإذاعة ركن السودان، إلى أن قابل أحد المنتجين بالصدفة، والذي أقنعه بإمكانية عمله ممثلاُ.

وأتى "خان" إلى مصر عام 1954، وقام بإستكمال دراسته الفنية حيث تخرج عام 1961 من معهد الفنون المسرحية، وخلال فترة دراسته في القاهرة شارك بعدد من الأعمال السينمائية.

وكانت أول أعماله فيلم (القلب له أحكام) عام 1956، لتتوالى بعدها أعماله ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، وشارك أيضاً في عدد من الأفلام في لبنان وإيران وتركيا، ومن أبرز أعماله (غروب وشروق، سري جداً، رأفت الهجان).

وتم إختيار 3 أفلام إشترك فيهم الراحل في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهى "غروب وشروق 1970، المذنبون 1976 ، الصعود للهاوية 1978".

ورحل إبراهيم خان عن عالمنا عام 2007 بعد صراع مع تليف الكبد والرئتين.