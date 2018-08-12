تباينت أسعار العملات خلال تعاملات بداية الأسبوع المصرفى الجاري، اليوم الأحد 12-8-2018، بين التراجع والاستقرار، حيث واصل سعر الدولار والريال السعودي استقرارهما أمام الجنيه المصري، فيما تراجعت أسعار باقي العملات، وتنشر "الوطن" متوسط أسعار العملات:

- دولار أمريكي: 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

- يورو: 20.2 جنيه للشراء، و20.6 جنيه للبيع.

- ريال سعودي: 4.74 جنيه للشراء، و4.76 للبيع.

- درهم إماراتي: 4.84 جنيه للشراء، و4.86 للبيع.

- دينار كويتي: 58.6 جنيه للشراء، و59 جنيه للبيع.

- ريال قطري: 4.6 جنيه للشراء، و4.9 جنيه للبيع.

- دينار بحريني: 47.1 جنيه للشراء، و47.4 جنيه للبيع.