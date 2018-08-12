قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن هناك زيادة في إنتاجية المياه للتوزيع على المستهلك، سواء فلاح أو مستهلك عادي، بعد انتهاء 400 ألف فدان، بتأهيل القديم والصرف الزراعي المغطى بتكلفة 1.2 مليار جنيه، موضحا أن الوزارة تعمل شهادة ميلاد لكل بئر جوفي لتجنب الحفر العشوائي وأيضا حتى يكون هناك استدامة للمياه الجوفية.

وأضاف عبدالعاطي، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة، أن الوزارة تعمل على توفير إمكانيات علمية وبحثية للعلماء والمهاجرين؛ لتحديث الأبحاث المصرية، منها التدريب وتنمية المهارت للعاملين في قطاع الري والموارد المائية.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.