وزير الري: 66 مليار جنيه لتحسين منظومة المياه

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مشروعات الوزارة من عام 2018 وحتى عام 2022 بواقع 66 مليار جنيه لتحسين إدارة منظومة المياه دون إلحاق مخصصات وزارة الاسكان أو الري للتعامل مع مخلفات النيل، موضحًا أنه وفي قناطر أسيوط تم ضم 25 فدان وفي قناطر نجع حمادي تم ضم 230 فدان حتى يتم استغلالهم لتخليق فرص عمل لوجود استدامه وتخليق فرص عمل.

وأضاف عبدالعاطي خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح مشروع قناطر أسيوط الجديدة والمذاعه على فضائية "إكسترا نيوز" أن تكلفة تدعيم قناطر زفتي تم مد عمرها 90 عام بـ75 مليون جنيه وتوفير 3 مليار جنيه قيمة إقامة قناطر جديدة، موضحًا أن قناطر ديروت الجديدة سيتم إلحاق الطاقة الكهرومائية به في عام 2022 بواقع 1.2 مليار جنيه.