عاجل| السيسي يأذن بافتتاح 25 بئرا جوفيا بـ"الداخلة" في الوادي الجديد

افتتح اللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، مشروع تشغيل 25 بئرا جوفيا بمركز الداخلة بالمحافظة، يرافقه المهندس مجدي الشحات المشرف على تنفيذ المشروع، بعد إذن الرئيس عبدالفتاح السيسي له عبر خاصية "فيديو كونفرانس".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.