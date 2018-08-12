قالت إيمان مهدي، مدير مكتبة مصر الجديدة، إن مسرح المكتبة يستضيف العرض المسرحي "عريس تفصيل" الليلة، بالتعاون مع نادي الطيران المسرحي، في تمام السادسة والنصف مساء.

وأضاف مهدي، في تصريح صحفي: يتناول العرض قضية الزواج، وفكرة التنميط الاجتماعي، بشكل كوميدي ساخر، يحاول أن يبرز به أهمية الزواج والمؤسسة الاجتماعية، والنص المسرحي تأليف محمد عيسى وإخراج بلال الملاح.

وأشارت إلى أن العرض المسرحي يأتي في إطار دعم ثقافة الفن المسرحي بين النشء والشباب والارتقاء بالذوق العام وإعادة رونق المسرح بين أبناء المجتمع.