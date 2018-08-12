قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور أهمها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد الوزير، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الوزارة قبل شهرين، "لابد من تحديد القطاعات التصديرية والتي نمتلك بها خبرة جيدة، وبالفعل حددنا المنتجات وكذلك حددنا الأسواق التي يمكن فتحها خلال الفترة المقبلة، والتي في مقدمتها الأسواق الأفريقية، التي تحتاج مساعدة مصر في عملية التصنيع".

وفيما يتعلق بملف الواردات، قال "نصار"، إنه لا يمكن منع الاستيراد بشكل نهائي، لكن يمكن تحسين عملية الاستيراد من خلال تحديد المنتجات التي يمكن تخدم التنمية الاقتصادية، متابعًا "دولة مثل الصين تعد من أكبر الدول التي نستورد منها منتجات لا نحتاجها مثل لعب الأطفال، ومن الممكن أن نبقى على الميزان التجاري لكن نستورد سلع ومنتجات نحتاجها بالفعل".

واضاف "نصار"، أن الوزارة عملت الفترة القليلة الماضية على تحديد الصناعات التي يمكن أن تكون ذات ميزة تنافسية، موضحا أنه لا يمكن تصنيع كل شيء، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحديد الإمكانات المتاحة والعمل على استغلالها بالقدر المناسب.

وأضاف "نصار"، أن الصناعات كثيفة العمالة بها فرص كبيرة خلال الفترة الحالية، وكذلك الصناعات التحويلية، مضيفًا "لا يمكن تصدير المنتجات الخام دون إدخال قيمة مضافة عليها"، مشيرا إلى أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التخفيف من حدة البطالة، قائلا: "لو قدرنا نوجد 10 ملايين منتج صغير سنكون قد خففنا عبئا كبيرا عن كاهل الدولة".