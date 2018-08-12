تفقد الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية، العيادات الطبية المركزية بالمدينة المنورة، لمراجعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى التأكد من وجود الأطباء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفقد شوقي عمل العيادات المركزية ومراجعة الخطة الطبية الموضوعة، بجانب خطة التنسيق مع المستشفيات السعودية لاستقبال الحالات المرضية، مشيرا إلى أن جميع العيادات بمكة والمدينة المنورة تستقبل ما يقرب من 3 آلاف حاج يوميا على مدار 24 ساعة.

وأضاف مجاهد، في بيان اليوم، أنه على هامش زيارة رئيس البعثة للمدينة المنورة، زار حاجة مصرية محتجزة بمستشفى الملك فهد أجريت لها عملية قلب مفتوح، وتفقد حالتها الصحية داخل غرفتها، واطلع على تقاريرها الطبية، حيث كانت تعاني من انسداد في الشرايين التاجية للقلب، مشيرا إلى استقرار حالتها الصحية بعد خروجها من الرعاية المركزة، مؤكدا خروجها من المستشفى غدا.

ولفت إلى تأكيد وزارة الصحة السعودية تفويج جميع الحجاج المرضى المحجوزين بالمستشفيات إلى المشاعر، من خلال قافلة مكونة من عدد كبير من الأتوبيسات، علاوة على سيارات إسعاف لضمان ذهابهم وعودتهم بسلام.