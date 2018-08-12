تسجيل الدخول

الوطن

السيسي يفتتح

أحدث الأخبار

رفع وإزالة 759 إشغالات من شوارع دمنهور بالبحيرة

رفع وإزالة 759 إشغالات من شوارع دمنهور بالبحيرة

4 قيادات إدارية بجامعة الزقازيق يؤدون القسم الوظيفي

4 قيادات إدارية بجامعة الزقازيق يؤدون القسم الوظيفي

عاجل| السيسي يفتتح متحف سوهاج القومي بعد قليل

عاجل| السيسي يفتتح متحف سوهاج القومي بعد قليل

"مستثمري الغاز": زيادة الأسعار تحقق العدالة الاجتماعية

"مستثمري الغاز": زيادة الأسعار تحقق العدالة الاجتماعية

"الري": قناطر أسيوط الجديدة توفر 15 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة

"الري": قناطر أسيوط الجديدة توفر 15 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة

حملات نظافة في المنيا بمشاركة الشباب

حملات نظافة في المنيا بمشاركة الشباب

اختيارات الوطن

تعرف على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الحر بالمحافظات

تعرف على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الحر بالمحافظات

بخلاف قناطر أسيوط ومتحف سوهاج.. مشروعات ضخمة شهدها الصعيد بعهد السيسي

بخلاف قناطر أسيوط ومتحف سوهاج.. مشروعات ضخمة شهدها الصعيد بعهد السيسي

أول فيديو يرصد لحظة تفجير إرهابي كنيسة العذراء نفسه

أول فيديو يرصد لحظة تفجير إرهابي كنيسة العذراء نفسه

احتفال رغم أوجاع السرطان: إليسا تغنى وترقص فى «أعياد بيروت».. وأسماء الأسد تطفئ الشمعة الـ43

احتفال رغم أوجاع السرطان: إليسا تغنى وترقص فى «أعياد بيروت».. وأسماء الأسد تطفئ الشمعة الـ43

تاريخ مصر على عجلة «عم حنفى»: من فؤاد الأول إلى «السيسى»

تاريخ مصر على عجلة «عم حنفى»: من فؤاد الأول إلى «السيسى»

قوافل ثقافية وفنية لأهالى حلايب وشلاتين: رسم وصلصال ومشغولات يدوية

قوافل ثقافية وفنية لأهالى حلايب وشلاتين: رسم وصلصال ومشغولات يدوية

الأكثر قراءة

عاجل