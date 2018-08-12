قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، إنه تم رفع 1013 طن تراكمات قمامه وأتربة ومخلفات بمراكز ومدن حي شرق المنصورة، في مناطق: "محلة دمنة، ميت سلسيل، شربين، بلقاس، دكرنس، جمصه، الجمالية، المنزلة، نبروه، ومنية النصر"، في حملات مكبرة تم تنفيذها من خلال قطاعات النظافة بالوحدات المحلية، في إطار استمرار أعمال تنفيذ الخطة المتكاملة للنظافة ورفع القمامة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين على مستوى المحافظة.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الكميات التي تم رفعها خلال حملات اليوم بالمراكز المشار اليها شملت 151 طن بنطاق حي شرق المنصورة، 23 طن بمدينة محلة دمنة، 31 طن بمركز ومدينة ميت سلسيل، 100 طن بمركز ومدينة شربين، 138 طن بمركز ومدينة بلقاس، 140 طن بمركز ومدينة دكرنس، 40 طن بمدينة جمصه، 58 طن بمركز ومدينة الجمالية، 140 طن بمركز ومدينة المنزلة، 102 طن بمركز ومدينة نبروه، و90 طن بمركز ومدينه منيه النصر.

وثمن "الشعراوي"، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للمتابعة المستمرة والعمل على قدم وساق وتكثيف الحملات لرفع القمامة والمخلفات بهدف تحسين مستى النظافة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهميه استمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المحافظة، في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بالإضافة لضرورة رفع تقارير يومية بنتائج حملات النظافة ورفع القمامة وبالكميات التي تم رفعها، مؤكداً على تضافر جهود جميع الوحدات المحلية في هذا المجال الحيوي الهام الذي يمس حاجة يومية دائمة للمواطنين بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.