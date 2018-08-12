قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حسين قنديل، بالسجن المشدد 15 سنة على باسم عودة، وزير التموين الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك لإدانته في إعادة محاكمته بقضية "أحداث البحر الأعظم".

وقضت المحكمة، منذ قليل، بالسجن المؤبد على كل من "محمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى والحسينى عنتر"، وبالسجن المشدد ١٠ سنوات على ٣ متهمين آخرين، بتهمة "التحريض على ارتكاب أعمال العنف بشارع البحر الأعظم بعد عزل مرسي، وذلك يوم 15 يوليو 2013.

وأسندت النيابة، للمتهمين محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام العريان اتهامات بالتحريض على ارتكاب أحداث العنف والإرهاب والقتل العمد وتأليف عصابة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات وإمدادها بالأموال والأسلحة.

كما أسندت لبقية المتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد لـ5 مواطنين والشروع في قتل 100 آخرين، واستعراض القوة وفرض السطوة والانضمام لعصابة هاجمت طائفة من السكان وقاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء وإتلاف ممتلكات المواطنين.

يُشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمود سامي كامل، قضت في سبتمبر 2014، بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد، إلا أن محكمة النقض ألغت الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمة، فصدر القرار المتقدم.