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السيسي يفتتح

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عاجل| السيسي يفتتح متحف سوهاج القومي بعد قليل

عاجل| السيسي يفتتح متحف سوهاج القومي بعد قليل

"مستثمري الغاز": زيادة الأسعار تحقق العدالة الاجتماعية

"مستثمري الغاز": زيادة الأسعار تحقق العدالة الاجتماعية

"الري": قناطر أسيوط الجديدة توفر 15 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة

"الري": قناطر أسيوط الجديدة توفر 15 مليون دولار سنويا لخزينة الدولة

حملات نظافة في المنيا بمشاركة الشباب

حملات نظافة في المنيا بمشاركة الشباب

طوكيو تتغلب على لندن وتتصدر قائمة أكثر المدن ابتكارا في العالم

طوكيو تتغلب على لندن وتتصدر قائمة أكثر المدن ابتكارا في العالم

عرض بنطلون رجالي "مشجر" بـ3299 جنيها.. ومعلقون: "فسكوز ده يا ببلاوي"

عرض بنطلون رجالي "مشجر" بـ3299 جنيها.. ومعلقون: "فسكوز ده يا ببلاوي"

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تعرف على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الحر بالمحافظات

تعرف على أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي الحر بالمحافظات

بخلاف قناطر أسيوط ومتحف سوهاج.. مشروعات ضخمة شهدها الصعيد بعهد السيسي

بخلاف قناطر أسيوط ومتحف سوهاج.. مشروعات ضخمة شهدها الصعيد بعهد السيسي

أول فيديو يرصد لحظة تفجير إرهابي كنيسة العذراء نفسه

أول فيديو يرصد لحظة تفجير إرهابي كنيسة العذراء نفسه

احتفال رغم أوجاع السرطان: إليسا تغنى وترقص فى «أعياد بيروت».. وأسماء الأسد تطفئ الشمعة الـ43

احتفال رغم أوجاع السرطان: إليسا تغنى وترقص فى «أعياد بيروت».. وأسماء الأسد تطفئ الشمعة الـ43

تاريخ مصر على عجلة «عم حنفى»: من فؤاد الأول إلى «السيسى»

تاريخ مصر على عجلة «عم حنفى»: من فؤاد الأول إلى «السيسى»

قوافل ثقافية وفنية لأهالى حلايب وشلاتين: رسم وصلصال ومشغولات يدوية

قوافل ثقافية وفنية لأهالى حلايب وشلاتين: رسم وصلصال ومشغولات يدوية

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