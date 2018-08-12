قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن كل ما يصرف من عملات أجنبية أو مصرية لإضافة المشروعات والبنية التحتية وتحسين موارد الري والحفاظ على الثورة الكهربائية وتحسين الطرق والاتصالات، يضاعف الدخل في حدود 5 جنيهات على مدار عمر المشروع، موضحا أن كل جنيه يصرف يأتي على الدولة بعائد 5 أضعاف باختلاف المشروعات القومية جميعها.

وأضاف بدرة، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشروعات الحكومية لها عائد على مدار عمرها كله، وتعمل على إضافة إيرادات للدولة وتحسن خدمة المواطن ومعالجة المياه، ما يعود على المواطن بالصحة، وهي من أولويات الرئيس والدولة حتى عام 2030.

وأكد أنه كلما راعت الدولة المشروعات القومية والبنية التحتيه يسرت على أي مستثمر سواء محلي أو أجنبي دفع استثمارات داخل الدولة، فضلا عن الزيادة في المشروعات القومية والبنية التحتية وهي ما ينظر إليه كل مستثمر لأنه دور الدولة وما ترعاه، موضحا أن البنية التحتية اللوجيستية في مجال السياحة والتعليم والكهرباء تساعد في النهوض السريع للمجتمع.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مشروع قناطر أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وتخطت تكلفتها نحو 6 مليارات جنيه، ونفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، ومن المقرر أن تسهم في تحسين حالة الري في مساحة مليون و650 ألف فدان، تقع في 5 محافظات، وتضم هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء تنتج 32 ميجاوات، بنحو 100 مليون جنيه سنويا.