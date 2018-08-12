تختتم الجمعية المصرية للتنمية الشاملة وهيئة إنقاذ الطفولة، وإدارة المشاركة المجتمعية بمحافظة الفيوم، الأربعاء المقبل، على مسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، مسابقة مسرح حماية الطفل التي نظمتها الجمعية والهيئة والإدارة، بالمحافظة، تحت عنوان "مسرح الحماية" بهدف نشر ثقافة وحماية الأطفال بين طلاب المدارس الابتدائية بمركزي يوسف الصديق وأبشواي.

وأعلن المهندس أكرم الخرجاوي، مدير منطقة الفيوم بالجمعية المصرية للتنمية الشاملة، في بيان اليوم، فوز مدرستي قوته الابتدائية بحصولها على المركز الأول كأفضل عرض مسرحي عن مركز يوسف الصديق، ومدرسة السيدة عائشة الابتدائية بحصولها على المركز الأول كأفضل عرض مسرحي عن مركز أبشواي.

وأضاف أن العرض النهائي لمسرح الحماية، سيقام تحت رعاية الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد المنعم وكيل وزارة التربية بالمحافظة.

وقالت إيفيلين سليمان المدير التنفيذي للبرامج بالجمعية، إن الجمعية تسعى لاعتماد هذه الآلية من منهجية التعليم على مستوى الجمهورية، لتنمية مهارات ومواهب الأطفال.

وشارك في المسابقة، منذ انطلاقها في مارس 2018، 12 مدرسة بإجمالي 200 طفل، و12 نصا مسرحيا تتناول موضوعات متنوعة ومختلفة حول حماية الأطفال على مستوى مركزي أبشواي ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.