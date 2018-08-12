تستعد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، للمتابعة مع الحكومة، والوقوف على خطتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقال النائب رائف تمراز وكيل اللجنة، لـ "الوطن"، إن هناك اتصالات بين أعضاء اللجنة؛ للاتفاق على عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة، ودعوة وزيري الزراعة والتموين، للوقوف على استعدادات الحكومة بشأن عيد الأضحى.

وأكد إعداد مذكرة وتقديمها لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، للمطالبة بتوفير أكبر عدد من شوادر اللحوم بجميع محافظات مصر، وعدم قصرها على محافظات بعينها، فضلا عن ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة جشع التجار، والضرب بيد من حديد لمنع الاستغلال، فضلا عن مطالبته بتقديم رؤية الوزارات المعنية بشأن توفير اللحوم بأسعار تكون في متناول محدودي الدخل، وزيادة عدد منافذ البيع بالمحافظات.

وطالب "تمراز"، بضرورة الإعلان عن أماكن الشوادر المعنية ببيع اللحوم، وأسعارها، للتسهيل على المواطنين، داعيا إلى ضرورة وجود اللحوم المدعومة سواء كانت سودانية أو بلدي، مع تشديد الرقابة الصحية والبيطرية خلال الفترة المقبلة.