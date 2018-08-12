شهد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي اليوم حفل توزيع شهادات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على المتدربين من مختلف كليات الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة على أهمية تضافر الجهود في نشر ثقافة الجودة مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في دعم جهود الكليات في الحصول على الجودة وتوجه بالتهنئة لكلية الزراعة وبرنامج قسم علم النفس بكلية الآداب في الحصول على الجودة.

وقال الدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث إن هناك أهمية كبيرة لتلك الدورات التدريبية التي تقيمها هيئة ضمان الجودة في صقل معارف المتدربين مؤكدا على ضرورة تحقيق مردود من هذه الدورات.

و اشار الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن الجودة عمل جماعي ويحتاج إلى الاهتمام بخطط التطوير والدراسة الذاتية والعمل على نشر ثقافة الجودة في مختلف محاور العمل.

و تحدث الدكتور محمد محجوب عزوز عميد كلية العلوم عن الدورات التي نظمتها وحدة الجودة بكلية العلوم بمشاركة أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة مؤكدا على أهمية هذه الدورات في تشكيل نواة لمراجعين داخليين وخارجيين.

تضمنت الفعاليات عرضا لتوصيف البرامج الدراسية قدمه الدكتور عماد علي مدير وحدة الجودة بكلية العلوم وعرضا للخطة الاستراتيجية لكلية العلوم 2018 - 2023 قدمه الدكتور محمد عز الدين نائب مدير وحدة ضمان الجودة وتم توزيع شهادات دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد ل45 من المتدربين من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة.