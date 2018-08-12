نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية، حيث أقيمت فعاليات المعرض الفني "هقدر" الخاص بمشاريع تخرج طلبة الدفعة 56 قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية بقاعة ناجي بالتعاون مع قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، والذي افتتحه الفنانة حنان عمار الأستاذ بقسم الجرافيك، بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين.

وفي بيت ثقافة 26 يوليو أقيمت ورشة رسم طبيعة صامتة بالزيت، بالإضافة إلى ورشة نحت بارز لعمل قالب من الجبس بمرسم الطفل وأقام قصر ثقافة مصطفى كامل محاضرة بعنوان "الكتابة الهيروغليفية والملك إخناتون" بمكتبة الطفل ألقتها نجاة سعيد، أعقبها ورشة لتدريب الأطفال على رسم عناصر من الطبيعة الحية كأوراق الأشجار وتلوينها باستخدام الأقلام الخشب.

وبمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة أقام بيت ثقافة رشدي ورشة فنية بمقر بيت ثقافة 26 يوليو بثروت كما عقد بيت ثقافة القباري ندوة بعنوان "طرق الحفاظ على المياه" بالوحدة الصحية بالهانوفيل بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية، ألقاها كلا من سناء أبو طبل والشيخ عبد الحميد عبد الوهاب من وزارة الأوقاف، أعقبها ورشة فنية لعمل تصميم يعبر عن عيد الأضحى المبارك.