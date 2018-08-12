طالب محمد سعفان وزير القوى العاملة، رجال الأعمال بإعلاء مبدأ التوافق والانسجام الدائم بين العمال وأصحاب الأعمال، لإضفاء روح التعاون بين طرفي العملية الإنتاجية، فيشعر العامل بأن مصنعه الذي يعمل به ليس مكان عمله فحسب، بل بيته الذي يدافع عنه بكل هما أوتي من قوة.

وأكد الوزير، في تصريحات على هامش توقيع بروتوكول عمل جماعي بين الوزارة و22 شركة قطاع خاص بمحافظة الشرقية لمنح العاملين بها علاوة غلاء بنسبة 10%، أن هذا لن يأتي إلا بإعلاء مبدأ التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.

وتابع: "أشكر عمال مصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصري وعماد بناءه، وأطالبهم بمزيد من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصري".