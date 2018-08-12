ورشة إعداد ممثل وورش فنون تشكيلية بقصر ثقافة طهطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية ، حيث تستمر فعاليات الورش الصيفية للفنون التشكيلية بقصر ثقافة طهطا التابع لفرع ثقافة سوهاج.

وتناولت الورشة شرح وتعليم الرسم وطرق الاستنساخ للكبار وتدريب الأطفال على الرسم باستخدام القلم الرصاص والألوان الخشب مع الفنان نبيل شحاته وياسمين السعودي.

وبدأ القصر في أعماله المسرحية لورشة إعداد ممثل وتستمر حتى 15 أغسطس الجاري لتدريب 20 طفل من الجنسين بالمرحلة الإبتدائية والإعدادية، وتختتم الورش بتقديم عرض مسرحى بعنوان "المسألة تخصك" تدريب وإخراج محمود أبو زيادة.