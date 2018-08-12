وافق مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، برئاسة عمرو موسى، في اجتماعه الأخير على اعتماد منظومة جديدة للمصروفات الدراسية، تقوم على تخفيض مصروفات الالتحاق بالجامعة مراعاة منها لتخفيف الأعباء على كاهل الأهالي والطلاب؛ حيث تضع الجامعة نصب أعينها دائمًا أن تكون الدراسة فيها متاحة للأغلبية العظمى من الطلاب المتميزين، وأن تكون أبوابها مفتوحة للطلاب القادرين علميًا قبل القادرين ماديًا.

وتعتمد منظومة المصروفات الدراسية الجديدة، حسب ما جاء في بيان جامعة النيل الأهلية، على أنه يمكن للطالب المنتظم أن يسجل في جامعة النيل الأهلية في كلية الهندسة بمصروفات 59.500 جنيه بدلًا من 76.680 جنيه في المنظومة السابقة، وفي كلية الحاسبات تبلغ المصروفات الجديدة 49.000 جنيه بدلًا من 74.800جنيه في المنظومة السابقة، وفي كلية إدارة الأعمال 45.000 جنيه بدلًا من 69.300 جنيه في المنظومة السابقة، إضافة إلى تقديم عدد من التخفيضات الأخرى والمنح للطلاب المتفوقين والحاصلين على مجموع أكثر من 90% في الثانوية العامة، ومنح كاملة للطلاب المستمرين بالجامعة.

وقال مجلس الأمناء، في بيان عن هذا الشأن، إن الجامعة ملتزمة تمامًا بتقديم تعليم متميز يضاهي ما يقدم في كبريات الجامعات العالمية وبالتعاون والشراكة مع أعرق جامعات العالم.

وأشار عمرو موسى، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل الأهلية، إلى استمرار تقديم الجامعة لعدد من المنح الكاملة والجزئية للطلبة المتفوقين وكذلك غير القادرين ماديا من أنحاء الجمهورية.

فيما قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تعترف بالدور المهم للشراكة القائمة بين الدولة والمجتمع المدني في إنشاء ودعم مسيرة الجامعة التعليمية والبحثية، وتسعى دائمًا لحث الهيئات ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني على دعم الجامعة عملًا بمبدأ المسؤولية الاجتماعية.

وقال خليل إن قرار الجامعة تخفيض المصروفات الدراسية يأتي مع الانطلاقة الثانية لجامعة النيل بعد عودتها لحرمها الجامعي كاملًا، وبسبب نجاح الجامعة في استقطاب عدد كبير من المؤسسات الوطنية التي تدعم وتسهم ماليًا في تحقيق هدف الجامعة بأن تكون وبحق الجامعة الأهلية التي يمتلكها الشعب المصري وتخدمه في تقديم تعليم متميز.