تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، إنشاءات المرحلة الثانية كما تفقد أيضاَ أعمال إنشاءات المباني الإدارية للكليات وأعمال الخرسانات، حيث يتم صب خرسانات أسقف الدور الثالث علوي لبعض المباني، بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، والذي تم الانتهاء من أعمال الخرسانات لكافة الأدوار بالجناح (أ) وجاري الآن أعمال البناء الداخلي للغرف وتجهيزها بأعمال الكهرباء، كما أجرى مكالمة هاتفية للمدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن أعمال التشطيبات بالمرحلة الثانية.

وأكد على ضرورة الالتزام بإنهاء كافة إجراءات التشطيب لتلك المرحة حتى يتثنى للجامعة تشغيل المباني في العملية التعلمية مع بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي 2018/2019م.