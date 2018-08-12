شارك اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب، حيث تقدم المحافظ الصفوف الأولى للمسيرة الشبابية وماراثون المشي الذي جرى تنظيمه بكورنيش الإسماعيلية الجديد على بحيرة الصيادين ولمسافة 600 متر منتهيا بالوصول إلى قاعة كريستالة بطريق "عمارة السياحي" البلاجات، احتفالا باليوم العالمي للشباب.

وتضمنت الفاعليات عقد حوار مفتوح للمحافظ مع شباب المحافظة، وعرض عددا من النماذج الناجحة والإيجابية المضيئة للشباب في مختلف المجالات، من أبناء الإسماعيلية كنماذج ناحجة يحتذى بها وقدوة للشباب منهم وفاء قطب أول مأذونة شرعية بمنطقة القناة ونورا فرج العلواني رئيس لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة.

وأكد المحافظ على اهتمام كافة أجهزة الدولة كاملة وعلى رأسها الرئيس السيسي بالشباب ودعمهم وتمكينهم باعتبارهم قادة مستقبل مصر وغدها المشرق.

واختتمت فعاليات الاحتفالات بتوجه المحافظ ومرافقيه من القيادات لمشاركة جموع الطلائع والكشافة لمراكز الشباب في قيامهم ومشاركتهم تنفيذ أعمال تطوير وتجميل ميدان "30 يونيه" بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث وشارك المحافظ في غرس الأشجار وأشاد بمشاركة الشباب في تجميل ورفع كفاءة الميدان مما يعكس مدى الولاء والانتماء لديهم.