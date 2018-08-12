نظمت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا عدد من الفعاليات اليوم احتفالا باليوم العالمي للشباب، بميدان الجامعة أمام الباب الرئيسي، بمشاركة 300 شاب وفتاة، من خلال إدارات الشباب والرياضة ومراكز الشباب على مستوى المحافظة.

قال مندي عكاشة، مدير عام المديرية، إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب بالمحافظة يأتي في إطار الجهود، لتقديم كافه أوجه الدعم والعناية للشباب، خاصة ذوي المواهب والمتفوقين في الأنشطة الفنية والثقافية، فضلاً عن الأنشطة الرياضية التي تقيمها المديرية من أجل الشباب، وتعريف الطلائع بأهمية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأشار إلي أن برنامج الفعاليات تضمن العديد من الانشطة منها (نظافة - دهان - تشجير - رسم على الإسفلت - عمل جدارية فنية - ندوة وجلسة خاصة بالعصف الذهني - تنفيذ فقرات تعبيرية وموسيقية وغنائية)، وذلك بمشاركة جهات ومؤسسات حكومية منها جامعة المنيا ومجلس مدينة المنيا وتليفزيون شمال الصعيد وجهاز شئون البيئة.

وأوضح أن برنامج الحفل تضمن أيضا مسيرة شبابية لـ300 شاب وفتاة من نادي المنيا الرياضي حتى ديوان عام المحافظة، كما تم عقد اللقاء الشبابي وتكريم النماذج الناجحة والإيجابية من الشباب في مختلف المجالات التي تبث الأمل والإيجابية وتمثل القدوة.