أكد رجال الإطفاء استمرارهم في بذل كل الجهود للسيطرة علي الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والتي أجبرت الآلاف علي إخلاء منازلهم بعد أن التهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات.

وقال رجال الإنقاذ، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة"الأمريكية، اليوم الأحد أن بعض المواطنين يلجأون إلى مخيمات الصليب الأحمر الأمريكي والبعض الأخر يلجأ إلى الفنادق المحلية.

من جانبه، قال مدير مخيم الصليب الأحمر كين ريفير، "نحن جاهزون دائما، فلدينا تدريبات علي الاستعداد السريع في ظروف الطواريء، كما نتلقي تدريبات طوال العام لمواجهة هذه الأحداث".

وأضاف أن السلطات استنفرت ما لديها من طاقات محلية وفيدرالية لمواجهة الحرائق، حيث يعمل أكثر من 800 شخص دون توقف من أجل السيطرة علي حريق بحيرة الإيسنور بجنوب كاليفورنيا.

وأشار إلى أن هناك 12 طائرة كبيرة لرش المواد التي تسهل اطفاء الحرائق من الجو، كما أن هناك 12 طائرة مروحية لإنقاذ المتضررين، و700 عنصر في المنطقة لمواجهة تلك الحرائق.