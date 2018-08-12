كشفت مباحث الدقهلية هوية جثة عثرت عليها قوات الإنقاذ النهري في ترعة "الطبية" بمركز نبروه، وتبين أنها جثة شاب خرج للصيد مع بعض أصدقائه منذ يومين وبُلغ بغيابه .

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة نبروه باختفاء "أحمد. ح. م"، 18 سنة، منذ يومين، وفي وقت لاحق تبلغ بانتشال قوات الإنقاذ النهري لجثة شاب من ترعة الطبية.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى نبروه المركزي وباستدعاء والد الطالب المتغيب تعرف على نجله، وأن الجثة الموجودة بثلاجة المستشفى له.

جرى إخطار النيابة العامة بالواقعتين لاتخاذ الإجراءات القانونية .