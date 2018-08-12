عثر اليوم الأحد، على جثتي مهاجرين يعتقد أنهما تسللا من البوسنة إلى كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي، في غابة على بعد حوالي 90 كلم من الحدود، بحسب الشرطة الكرواتية.

وذكرت سينكا ستاروفسكي المتحدثة باسم الشرطة للصحافيين "تم العثور على 12 مهاجرا بينهم اثنان متوفيان"، مضيفة أنه تم العثور عليهم في غابة مجاورة لبلدة درزنيشا صباح الأحد.

ولم تكشف المتحدثة أي تفاصيل إضافية لجهة عمر المهاجرين وجنسياتهم وسبب الوفاة، واكتفت بالقول إنه يجري التحقيق حاليا في الحادث.

وتقدر السلطات البوسنية أن نحو 4000 مهاجر ولاجئ موجودون حاليا على أراضيها خصوصا في بلدتي بيهاتش وفيليكا كلادوسا القريبتين من الحدود الكرواتية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي على طول ما يعرف بـ"طريق البلقان".

ويقيم العديد منهم في متنزهات أو مبان مهجورة، وتوفر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومتطوعون محليون الوجبات وغيرها من الخدمات الأساسية لهم.

وهؤلاء من بين أكثر من عشرة آلاف مهاجر دخلوا البوسنة بشكل غير قانوني منذ يناير، بحسب آخر احصاءات الحكومة.

وطبقا لمنظمة "أطباء بلاد حدود" فقد لقي أكثر من 80 مهاجرا مصرعهم منذ بداية العام على طول طريق البلقان التي تبدأ من تركيا بسبب الغرق أو التجمد حتى الموت أو حوادث الطرق.

ويزداد الغضب في بلدة بيهاتش بسبب ضعف الحكومة في إدارة تدفق اللاجئين.

والجمعة قال الاتحاد الاوروبي إنه سيقدم للبوسنة 6 ملايين يورو (6,85 ملايين دولار) لاستيعاب القادمين الجدد، وذلك إضافة إلى 1.5 مليون يورو قدمها في يونيو.