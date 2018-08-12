نظمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، وذلك بإطلاق مسيرة بشوارع العريش ثم لقاء جماهيري.

وبحسب بيان، اليوم، انطلقت المسيرة يتقدمها إيهاب حسن، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، من أمام الصالة الرياضية المغطاة حتى مقر القرية الأوليمبية، بمشاركة فرق الطلائع والشباب من مراكز المحافظة المختلفة، حيث جرى إطلاق الأناشيد الوطنية من مكبرات الصوت ورفع الإعلام.

وبعد انتهاء المسيرة، شهدت قاعة القرية الأوليمبية، لقاء جماهيري بحضور جميع المشاركين في المارثون والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأكد إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، أنه جرى تنظيم مسيرة بمشاركة 300 شاب وفتاة مصر، فيما قام الشباب بتجميل ميدان الصالة المغطاة والمنطقة المحيطة بها في منطقة أبو صقل بالعريش قبيل المسيرة وأكد الدور الكبير الذي يلعبه الشباب في الحياة العامة، مؤكدًا أنهم شباب اليوم وقادة المستقبل.