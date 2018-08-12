وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على السماح لبعض لاعبات المنتخب القومي المصري للناشئات بأداء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في سفارة مصر ببولندا، لتزامن موعد انعقاد الامتحانات مع بطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا، والتي تشارك فيها هؤلاء اللاعبات.

وتأتي الموافقة تطبيقًا لما ورد في القرار الوزاري رقم (192) بشأن نظام امتحان الطلاب الرياضيين المشتركين في بطولات رسمية خارج مصر ويتزامن موعد البطولات مع مواعيد عقد الامتحانات، حيث يجوز الموافقة على عقد الامتحانات بذات المواعيد المحدد لها بجمهورية مصر العربية للطلاب المشاركين فى البطولات، وتشكيل لجنة برئاسة سفير جمهورية مصر العربية في البلد المقام بها البطولة وعضوية سكرتير ثان السفارة والملحق الإداري بالسفارة، كما تعتبر الموافقة ايضاً حفاظاً على مستقبل الطلاب التعليمي ودعمًا لنشاطهم الرياضي.