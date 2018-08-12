قال عباس شراقي، أستاذ الموارد الطبيعية بجامعة القاهرة، إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة يعد استكمالا لعدة مشروعات بنيت على نهر النيل من محافظة الجيزة إلى محافظة أسوان.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قناطر أسيوط الجديدة ثاني أفضل مشروع بعد السد العالي".

وتابع: "القناطر ستخدم الملاحة بين محافظتي أسيوط والقاهرة، فقناطر أسيوط القديمة بنيت منذ 115 عامًا وهو ما سبب مشكل كبيرة في حركة الملاحة بين المحافظتين، لكن هذه المشكلة تم حلها بعد بناء القناطر الجديدة، وصار الطريق صالحًا للملاحة السياحية".