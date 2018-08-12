قالت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية، جمانة غنيمات، إن العمليات الأمنية ضد الخلية الإرهابية في السلط انتهت، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.