عقدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية ومؤسسة "مصر الخير" وعدد من الجمعيات الشريكة، اجتماعًا تنسيقيًا لتوزيع أضاحي عيد الأضحى.

وقالت المديرية في بيان لها، اليوم، إنه جرى الاتفاق على معدلات للتوزيع، وذلك بحد أقصى عدد 3 رؤوس ماشية لكل جمعية، للتوزيع على الأسر الأولى بالرعاية بحد أقصى اثنين كيلوجرام لكل أسرة.

وأضاف البيان أن الذبح سيكون داخل المجازر الحكومية، وتحت إشراف من قبل الطبيب البيطري، والتوزيع في نفس يوم الذبح، تجنبا لأي فساد للحوم، على أن يتم صياغة بروتوكول بين مؤسسة "مصر الخير" والجمعيات الشريكة يوضح به كافة البنود اللازمة لذلك.

يذكر أن المديرية قامت بتوزيع ملابس العيد على الجمعيات الخيرية الشريكة لها منذ يومين تمهيداً لتوصيلها قبل موعد العيد لمستحقيها.