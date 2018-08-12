قالت الدكتورة هالة البرعى، رئيس قسم الطب النفسي والمشرف على وحدة علاج الإدمان بقسم الطب النفسي بطب المنصورة، إن الوحدة استقبلت مترددين بالعيادة الخارجية قرابة 576 مريض إدمان من سن 20 سنة إلى 60 سنة بنسبة شفاء 99%، وذلك من واقع الإحصائيات خلال 3 أشهر الماضية "مايو، يونيو، يوليو"، حيث جرى استقبال بعض الحالات الذين تم علاجهم بالعيادة الخارجية في سن يتراوح ما بين 11 إلى 16 سنة، وكذلك تم علاج حالات نساء وفتيات.

جاء ذلك في تصريح صحفي، عقب تقديمها تقريرًا عن نشاط الوحدة للدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة منذ افتتاح وحدة علاج الإدمان بقسم الطب النفسي بتاريخ 3/4/2018.

وأضافت الدكتورة هالة البرعي، أن الوحدة تستقبل جميع مرضى الإدمان من مختلف الأعمار ونوعية الإدمان ويتم علاجهم إلى درجة التعافي ومتابعتهم لمدة 3 أشهر بعد الخروج مع وجود برنامج تأهيلي لهم حتى كامل تعافيهم ورجوعهم إلى أهلهم وشفائهم.

وأشارت البرعي إلى أن هناك أنواع خطيرة من المواد المخدرة وصلت إلى مصر في الفترة الأخيرة مثل الزومبي وStroka، وأنها تبذل قصارى جهودها لمحاولة توعية العامة وتخصيص ندوات ومؤتمرات لتثقيف الأهالي عن طرق الوقاية من الإدمان ومعاملة الأبناء لحمايتهم من هذا الداء.

وذكرت أنها تأمل بالتوسع في مركز الطب النفسي ليشمل أدوار خاصة بعلاج الإدمان للمراهقين والنساء والفتيات والإدمان المصحوب بالأمراض النفسية.

وناقش الدكتور محمد القناوي، تفعيل بروتوكول التعاون بين جامعة المنصورة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي لتقديم خدمات إرشادية ووقائية وتوعوية لطلاب الجامعة لتنفيذ دبلومة مهنية لمكافحة الإدمان لخريجي قسمي علم الاجتماع وعلم النفس من كليات الآداب وكذلك كليات الخدمة الاجتماعية.