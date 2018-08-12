"آليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات" ورشة بالمعهد السويدي بالإسكندرية

ينظم المعهد السويدي بالإسكندرية، بالتعاون مع مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، ورشة إقليمية بعنوان "آليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات"، والتي ستعقد في الإسكندرية لمدة يومين "13 و14 أغسطس"، وتهدف إلى التعرف على الجهود والآليات المبذولة في مناهضة وتجريم تزويج الفتيات في المنطقة العربية.

يشارك في هذه الورشة 35 ممثل لمختلف منظمات المجتمع المدني المنخرطة في مجال حقوق النساء والطفل، من 9 دول من المنطقة وهي: "مصر، لبنان، المغرب، العراق، فلسطين، السودان، الأردن، ليبيا، اليمن".

يتضمن برنامج الورشة عرض لتجارب البلدان العربية في مناهضة تزويج القاصرات ونماذج الآليات والاستراتيجيات الناجحة، جلسة عن التشريعات والقوانين والحماية الدولية لمناهضة التزويج القسري للفتيات والإتجار بهن واستخدامهن في النزاعات المسلحة.

كما توفر الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين من خلال مجموعات العمل التي ستعقد في اليوم الثاني.

وتختتم الورشة ببيان ختامي والذي يعلن في مؤتمر صحفي لعرض التوصيات والاستنتاجات.