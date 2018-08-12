حرص العديد من السياسيين والصحفيين على حضور عزاء الكاتب الصحفي عبدالعال الباقوري، بمسجد الشرطة بالدراسة، وفي مقدمتهم نقيب الصحفيين السابق يحيى قلاش، وجمال فهمي، وخالد البلشي، ومحمد عبدالقدوس، جمال زهران، وعبدالله السيناوي، المهندس أبو العلا ماضي، وجورج إسحاق، وخالد داود.

وتوفي الباقوري، أحد مؤسسي حزب التجمع ورئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق والكاتب بجريدة الجمهورية، الأربعاء الماضي، بعد صراع مع المرض حيث كان يعالج بالمستشفي الجوي بالتجمع الخامس وتم دفنه بمسقط رأسه في محافظة أسيوط.