حضر منذ قليل، وفد من جميعة الصحفيين الإماراتيين "نقابة الصحفيين بالإمارات" وجريدة الاتحاد الاماراتية التي ساهم الباقوري في تأسيسها، والنائب مصطفى بكري، والكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عزاء الراحل عبدالعال الباقوري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق، بمسجد الشرطة بالدراسة.

وتوفي الباقوري الاثنين الماضي بعد صراع مع المرض، حيث كان يعالج بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس، ودفن الجثمان في مسقط رأسه بمحافظة أسيوط.

يذكر أن الكاتب عبدالعال الباقوري، أصدر مؤلفات عدة حول القضية الفلسطينية، وتولى رئاسة تحرير جريدة الأهالي الصادرة عن حزب التجمع، وكان أحد كتاب المقال البارزين في جريدة الجمهورية.