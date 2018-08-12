أعطى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الأحد، إشارة البدء لمارثون المشي من أمام مكتبة مصر العامة إلى مبني قصر الثقافة، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للشباب بمشاركة أكثر من 400 شاب من أبناء الدقهلية بمختلف إدارات ومراكز الشباب على مستوى المحافظة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة.

وفي سياق موازي شاهد الشعراوي، العرض النيلي الذي قدمته إدارة المسطحات المائية الذي تضمن عرض للقوارب المائية حاملة للأعلام بالنيل أمام مبني المحافظة كنوع من المشاركة الفعالة لليوم العالمي للشباب.

وقال محافظ الدقهلية، إن الهدف الرئيسي من الاحتفال بذلك اليوم هو رسالة قوية إلى جموع شبابنا أنكم مستقبل وأمل مصر وأن رفعة شأن الوطن وسر تقدمه لن يكون إلا من خلالكم لأنكم ستحملون راية مصر عالية خفاقه.

وأضاف المحافظ، في تصريح صحفي، أن احتفال العالم بأثره باليوم العالمي للشباب هو رسالة للشباب كافة من اجل ممارسة كافة الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتهم البدنية والبعد عن كل ما يضر بصحتهم ومستقبلهم لأن العقل السليم في الجسم السليم ولن تبني الأوطان إلا بعقول وسواعد شبابها القادرين على صناعة كل ما هو مستحيل، مضيفاً أن الرياضة أصبحت ملتقى الشعوب ونشر الثقافات.

وأشاد الشعراوي، بالتنظيم الذي أعدته مديرية الشباب والرياضة، موجهاً لهم بضرورة المتابعة المستمرة لكافة مراكز الشباب داخل المدن والأحياء وبالأخص القري والعزب من أجل تقديم خدمة جيدة للشباب وتوفير كافة الأنشطة الرياضية لهم وضرورة عقد دورات تثقفيه لهم لحثهم على حب الوطن وبذل كل ما هو غالي ونفيس من أجل جعل وطنهم الغالي في أولى صفوف الدول المتقدمة.

حضر إشارة البدء المهندس مختار الخولي، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة، حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق، قيادات قطاعات الشباب والرياضة بالمحافظة، جمع من المواطنين أبناء مدينه المنصورة.