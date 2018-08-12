سادت حالة من الفرحة الشديدة في محافظة الإسماعيلية، عقب انتهاء مباراة النادي الإسماعيلي أمام نادي الكويت الكويتي ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 في البطولة العربية، التي نظمت، اليوم، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي والتي انتهت بفوز "الدراويش" بهدفين نظيفين.

وتعالت هتافات الجماهير أثناء وبعد المباراة، وخرجت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي لتعبر عن تلك الفرحة الكبيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خاصة جماهير النادي الإسماعيلي صورًا لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو جالسًا في مدرجات النادي وسط الجماهير يتابع المباراة ليقول له الجماهير "بنحبك يا علاء يا أبو محمد".

وشهدت شوارع الإسماعيلية مسيرات هتافية من جماهير النادي الإسماعيلي تعرب عن فرحتها بالفوز على النادي الكويتي خاصة وأن المباراة تعد الأولى التي تشهد حضورًا جماهيريًا بلغ 6 آلاف مشجع.