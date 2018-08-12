قالت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن تحصيل الضرائب على العقارات زاد بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه جرى تحصيل 710 ملايين جنيه خلال 40 يوما، بداية من 1 يوليو الماضي حتى أوائل الشهر الجاري، أي ما يعادل ضعف المبلغ الذي تم تحصيله في نفس الفترة من العام الماضي.

وتابعت: "هيئة الرقابة الإدارية ساعدتنا على تحصيل الضرائب من أصحاب العقارات الذين لم نتمكن من الوصول إليهم نتيجة عدم تواجدهم في هذه العقارات طوال العام، حيث قاموا بتسديد الضرائب مؤخرًا".